Fratelli d'Italia candida Lucas Pavanetto alle elezioni europee

Lucas Pavanetto sarà il candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee per la provincia di Venezia. Jesolano, 42 anni, geometra, è impegnato in politica fin da giovane: entrato a 15 anni nel Fronte della Gioventù, è stato eletto consigliere comunale a Jesolo a 25 anni, cominciando così la sua attività di amministratore. Attualmente è coordinatore provinciale FdI, oltre che presidente del consiglio comunale di Jesolo e consigliere regionale nella maggioranza a sostegno del presidente Luca Zaia.

Se eletto, spiega Pavanetto, si impegnerà a «rappresentare le istanze del nostro territorio e del Veneto in Europa»: tra le priorità, è necessario «un cambio di passo più coerente e meno fanatico su alcune decisioni prese recentemente in maniera affrettata dall'Europa. Decisioni che ci riguardano tutti e che, pur andando nella giusta direzione del rispetto ambientale, rischiano di gravare severamente ed in maniera insostenibile sulle tasche delle persone». Il riferimento è alle norme sull'efficientamento delle abitazioni energivore, da attuare in tempi relativamente brevi con l'obiettivo della transizione energetica.

Per quanto riguarda i temi della mobilità, «rimane importante tutelare imprese e famiglie, non sacrificandole sull'altare del solo elettrico ad ogni costo come unica alternativa». Nel settore dell'agricoltura, invece, «sarà fondamentale la tutela dei nostri prodotti sani e a km zero, pensando un modello d'agricoltura che tuteli e supporti questa fondamentale risorsa, non soffocandola con miope direttive calate dall'alto e più dannose che utili». Poi il tema dei flussi extracomunitari, «un fenomeno da gestire con lungimiranza e attenzione, sia per non compromettere il futuro nel continente, sia per non abbandonare gli stati più esposti a questo epocale problema».

«Siamo europeisti - conclude Pavanetto - ma per l’Europa dei popoli, per un’Europa che possa avere una politica estera comune e soprattutto una difesa comune: il nostro obiettivo sarà quello di dare sempre più peso all'Italia in Europa, diventando protagonisti nelle scelte».