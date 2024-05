Elezioni Europee, Elly Schlein domani a Venezia

La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, domani - mercoledì 15 maggio - sarà in Veneto, tra la provincia di Venezia e il trevigiano, per tre appuntamenti nell’ambito delle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno. Schlen parteciperà agli incontri organizzati a Portogruaro, Mestre e Mogliano Veneto.

Di seguito orari, titoli e luoghi degli incontri, comunicati dal Partito Democratico locale.

Alle ore 16, a Portogruaro, in piazza Dogana (vicino all'ospedale), parteciperà a "Per l’Europa e per Portogruaro" in sostegno del candidato sindaco Antonio Bertoncello.

Alle ore 18, a Mestre, Centro Culturale Candiani, presenterà le candidate e i candidati della circoscrizione Nord-Est per il Parlamento europeo.

Alle ore 21, a Mogliano Veneto, al Teatro Astori, parteciperà a "Insieme per l’Europa che vogliamo" in compagnia del candidato sindaco Giacomo Nilandi.

Due degli eventi, quello di Mestre e quello di Mogliano, erano stati inizialmente programmati all'aperto (in Campo Santa Margherita a Venezia), ma il maltempo previsto ha spinto a scegliere due opzioni al coperto.