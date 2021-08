Amministrative 2021, si vota il 3 e 4 ottobre. I Comuni alle urne nel Veneziano

Le prossime elezioni amministrative saranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre: a fissare le date per le urne è stato un decreto del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Come si legge nel decreto, le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia e 9 comuni sciolti infiltrazioni di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

A Venezia votano 11 Comuni: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, Vigonovo. Lo scorso anno, sempre a causa della pandemia, le comunali di primavera sono state rinviate al 21 settembre. Al massimo ai primi di settembre, un mese prima, si attendono quindi le presentazioni delle liste.