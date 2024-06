Ultime ore di ballottaggio nei 4 comuni veneziani. Lo spoglio in diretta dalle 15

Ultime ore per votare. Dalle ore 7 alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno, i cittadini dei 4 comuni veneziani interessati al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco potranno ancora recarsi alle urne, ed esprimere la propria preferenza. Salvo complicazioni nelle operazioni di spoglio, nel tardo pomeriggio Noale, Portogruaro, Scorzè e Spinea avranno un nuovo primo cittadino.

Nella giornata di domenica, si è registrata un'affluenza molto bassa nel Veneziano: 12,56% alle 12, 29,64% alle 19 e 37,25% alle 23. Il Comune che ha registrato la percentuale maggiore di votanti è stato Scorzè (12,52% alle 12; 31,34% alle 19; 39,75 alle 23), seguito da Noale (12,45%; 30,52%, 38,18%); Portogruaro (13,03%; 29,70%; 37,41%) e Spinea (12,20%; 27,79%; 34,69 alle 23).

I risultati dell'8 e 9 giugno hanno delineato un quadro piuttosto chiaro, che potrà essere confermato o ribaltato. Molto dipenderà dall'affluenza definitiva - storicamente sempre in calo al ballottaggio - e dalle preferenze espresse dagli elettori che nel primo turno hanno deciso di sostenere i candidati usciti sconfitti. Senza apparentamenti ufficiali, la situazione è incerta.

Lo spoglio in tempo reale

A partire dalle ore 15, VeneziaToday seguirà in diretta lo spoglio, aggiornando le preferenze ai candidati, sezione per sezione, in tempo reale.