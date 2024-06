Spinea, niente alleanze al ballottaggio: il centrodestra resta diviso

Al ballottaggio per Spinea Claudio Tessari si affida solo alla sua coalizione, oltre che alla sua lunga esperienza politica: niente accordi con Martina Vesnaver, l'altra candidata sindaco dell'area di centrodestra, rimasta fuori dalla corsa elettorale e ora anche dalla possibilità di un'alleanza per il secondo turno. Le sue liste (Forza Italia e Sìamo per Spinea) saranno all'opposizione in consiglio comunale. La sfida del 23 e 24 giugno sarà quindi uno contro uno: Tessari contro con Franco Bevilacqua, sostenuto dal centrosinistra compatto e forte dell'ottimo risultato che lo aveva portato vicino alla vittoria al primo turno (46,91% dei voti).

Il Comune arriva da un anno di commissariamento seguito proprio alla caduta della giunta Vesnaver, conclusa anzitempo per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri nel 2023. «Mi sono messa a disposizione ancora una volta - ha scritto sui suoi social Vesnaver, che al primo turno ha preso il 23,09% dei voti, annunciando di fatto la mancanza di un accordo con Tessari - con la ferma volontà di continuare un percorso di rinnovamento. Presto - aggiunge - si concluderanno i cantieri delle tante e attese opere avviate a beneficio della nostra città, i cui risultati mi auguro possano contribuire ad attenuare il clima d'odio, di rivalsa personale, innescato dal continuo giudizio distruttivo. Purtroppo, le elezioni non sono andate come speravamo e non ne posso nascondere la delusione».

Dall'altra parte c'è stato il successo di Bevilacqua. «Siamo andati oltre ogni aspettativa», ha commentato lunedì scorso, a conclusione dello spoglio. «Siamo per fermare cementificazione ed edificazione spinta in città - ha aggiunto, parlando del suo programma - Puntiamo sui servizi, sul verde: abbiamo il più alto indice di concentrazione abitativa per territorio del Veneto, dopo Padova, riteniamo di dover invertire la tendenza». Sul risultato del Pd, che ha superato il 25 per cento, Bevilacqua è convinto abbiano influito le persone. «Una buona squadra e una campagna fatta in mezzo alla gente, per un ritorno alla base». Oltre al Pd, la sua coalizione include Azione-Siamo europei-Italia Viva e le civiche "È Tempo" e "Progetto Spinea".

Tessari, che è già stato sindaco di Spinea due volte dal 1999 al 2009, ha il sostegno invece di Fratelli d'Italia, Lega, Coraggio Italia e della civica con il suo nome. Al primo turno la sua coalizione ha preso il 30,01%. I seggi per il turno di ballottaggio sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24 giugno.