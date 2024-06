Chi sarà il nuovo sindaco di Noale: risultati del ballottaggio in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Noale? Dopo un primo turno di votazioni frammentato, sono Stefano Sorino e Alessandra Dini a contendersi la poltrona di primo cittadino della città dei Tempesta. Alle 15 di oggi, al via lo spoglio delle schede.

Sorino, ex assessore dimissionario, sostenuto dal centrodestra (Coraggio Italia escluso) nella prima tornata ha ottenuto il 36% delle preferenze totali, e 800 voti in più rispetto a Alessandra Dini, sostenuta da tre liste civiche, che ha sfiorato il 27% dei consensi. I due candidati non hanno trovato accordi di apparentamento con gli sconfitti Carlo Fascina (24,5% dei consensi, per lui) e Michele Celeghin (fermo al 12%).