Chi sarà il nuovo sindaco di Portogruaro: risultati del ballottaggio in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Portogruaro? Dopo un primo turno di votazioni frammentato, sono Luigi Toffolo e Antonio Bertoncello a contendersi la poltrona di primo cittadino della città del Lemene. Alle 15 di oggi, al via lo spoglio delle schede.

Toffolo, sostenuto dal centrodestra, nella prima tornata ha ottenuto il 39,81% delle preferenze totali, e 1.000 voti in più rispetto a Antonio Bertoncello, sostenuto dal centrosinistra, che ha raggiunto il 31,66% dei consensi. I due candidati non hanno trovato accordi di apparentamento con gli sconfitti Sara Moretto (23,71% dei consensi, per lei) e Alida Manzato (ferma al 4,81%).