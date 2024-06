Elezioni 2024, tutti i candidati consiglieri comunali a Cinto Caomaggiore

Cinto Caomaggiore va al voto per rinnovare l'amministrazione comunale. Un unico candidato per la poltrona di primo cittadino alle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno 2024: il sindaco uscente Gianluca Falcomer.

Di seguito la lista a sostegno del candidato sindaco

Gianluca Falcomer

Lista Caomaggiore