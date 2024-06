Elezioni 2024, tutti i candidati consiglieri comunali a Fossalta di Piave

Fossalta di Piave va al voto per rinnovare l'amministrazione comunale. Due sfidanti si contendono la poltrona di primo cittadino alle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno 2024: Alessandra Sartoretto per il centrodestra e Vincenzo Sabellico per il centrosinistra.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Di seguito i candidati a sindaco per il Comune di Fossalta di Piave, con le relative liste a sostegno

Alessandra Sartoretto

Lista Alessandra Sartoretto sindaco

Manuel Pasini

Andrea Carnieletto

Lisa Diquigiovanni

Alberto Ferrarese

Francesco Minato

Federico Nacca

Deborah Ormenese

Gianni Perissinotto

Pierluigi Perissinotto

Nicolò Sgnaolin

Isabella Tuis

Mauro Zoccarato

Vincenzo Sabellico

Lista Vivere Fossalta