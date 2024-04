Carlo Fascina, il candidato sindaco "alternativo" per Noale

Carlo Fascina ha iniziato direttamente nelle piazze la sua campagna elettorale per proporsi come sindaco di Noale. Tra i quattro candidati alla guida della città dei Tempesta nelle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, è quello con meno esperienza diretta nella politica locale: anche per questo si presenta con lo slogan "tutta un'altra storia", sostenuto dalla lista Officina Noale. «Un movimento di noalesi che hanno a cuore il futuro della propria città, che sono più vicini alle soluzioni pratiche che politiche - è la premessa -. Siamo Officina perché prendiamo le buone idee e vogliamo forgiarle in fatti, a prescindere dalla loro provenienza politica».

L'evento di presentazione si è svolto venerdì 19 aprile in piazzetta del Grano, nel centro della cittadina, con la partecipazione di circa 150 persone. Fascina ha toccato una serie di temi ritenuti prioritari: crescita demografica, scuole e asili, efficienza energetica del patrimonio immobiliare comunale. Di professione avvocato, è appassionato di natura e sport, in particolare ciclismo. La sua proposta ha come riferimento l'area di centrosinistra, anche se Fascina spiega che la sua lista comprenderà persone di diverse parti politiche. A sostenerlo c'è anche Fabrizio Stevanato, attuale consigliere capogruppo del Partito Democratico: «Carlo Fascina - scrive - è ben in grado di rappresentare e guidare la città di Noale: ha lungimiranza politica, conosce la macchina amministrativa, ha una riconosciuta e collaudata esperienza nel mondo dell'associativismo, ma soprattutto ha grande visione e capacità di ascolto».