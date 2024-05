Due liste, tre generazioni, una trentina di candidati: la squadra di Carlo Fascina

«Anziché cambiare capitolo, a volte si può cambiare libro». Parte anche da questo assunto la candidatura di Carlo Fascina a sindaco di Noale, in vista delle elezioni amministrative in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Dopo la prima presentazione alla comunità lo scorso 19 aprile, gli incontri nel capoluogo e la visita ai cittadini delle frazioni, lunedì sera è stata la volta della presentazione di liste e candidati che lo sostengono nella sua corsa alla carica di primo cittadino della città dei Tempesta.

Il programma, «pensato, semplice e immediato», è pronto e sarà presentato nei prossimi giorni, ma ha dei capisaldi che Fascina ha brevemente riassunto davanti ai noalesi presenti in piazzetta del Grano, all'esterno della propria sede elettorale: «Attenzione alla manutenzione per il vivere quotidiano, cura delle proprietà del Comune, degli immobili ed edilizia scolastica, prima di tutto», e ancora «palestre, palazzetto, parco fotovoltaico, risparmio e mantenimento costi». L'intenzione del candidato alla poltrona di sindaco è di prestare grande attenzione «alla socialità e all'assistenza alle persone con disabilità e ai malati cronici».

Fascina ha presentato una squadra unita dal senso di appartenenza alla comunità; con parte di loro «condivido la passione per le camminate, le gite in bici e le cose semplici», ha spiegato. Due liste, una trentina di candidati, tra i quali studenti - la più giovane ha 20 anni - lavoratori e professionisti, e anche alcuni pensionati. Capolista della lista "Officina Noale - Fascina sindaco" è Roberto Roncato, tra gli altri candidati ci sono Michela Barin, Marco Deppieri, Luca Casarin, Veronique Agboanou, Claudio De Marchi, Carlo Gardan, Cinzia Lovo, Andrea Giacomelli, Martina Masiero, Luana Milan, Alessandra Olivi, Giovanni Pellizzon, Gianantonio Padesi, Florinel Prescura e Anna Zampieri. Nella lista "Civica Democratica - Con Fascina per Noale", ci sono tra gli altri Fabrizio Stevanato (capolista), Antonietta Garbujo, Alessandro Bertin, Riccardo Doro, Elia Bettini, Veronica Caon, Cecilia De Franceschi, Andrea Carisi, Arianna Vittadello, Guido Patron, Marino Cortolezzis, Mariano Michieletto, Mario Quaresimin.