Elezioni 2024, chiuse le liste nei 16 comuni veneziani al voto

Si sono concluse poche ore fa, alle 12 di sabato 11 maggio, le presentazioni delle liste per le prossime elezioni amministrative di giugno, che nel veneziano riguarderanno 16 comuni diversi. Si vota l'8 e il 9 maggio, le liste dei candidati saranno a breve pubblicate nell'albo pretorio di ciascun comune. Noale, Scorzè, Portogruaro e Spinea sono i quattro comuni coinvolti con più di 15 mila abitanti, che prevederanno quindi un eventuale ballottaggio nel caso nessun candidato sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno: ballottaggio fissato per domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Negli altri comuni saranno le prime elezioni comunali dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio: in quelli con meno di 5mila abitanti, i sindaci si potranno ricandidare senza limiti. Mentre nei comuni tra 5 e 15 mila abitanti il limite di mandati passa da due a tre: possibile quindi la riconferma per sindaci già rinnovati.

Questi i nomi dei candidati, in aggiornamento.

Sopra i 15 mila abitanti

A Noale si candidano Alessandra Dini, vicesindaca uscente; Stefano Sorino (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega); Michele Celeghin (civica e Coraggio Italia); e Carlo Fascina (centrosinistra - Pd).

A Scorzè si candidano Nais Marcon, sindaca uscente, sostenuta dalla Lega locale e civiche; Giovanni Battista Mestriner (centrodestra) e Antonio Losetti (civica-Pd).

A Portogruaro, comune che va a elezioni anticipate, i candidati sono Antonio Bertoncello (centrosinistra), Luigi Toffolo (centrodestra), Sara Moretto (centro-civiche) e Alida Manzato (civica).

A Spinea altro comune che va a elezioni anticipate, si ricandida la sindaca sfiduciata Martina Vesnaver (Forza Italia-civiche); Franco Bevilacqua (centrosinistra) e Claudio Tessari (centrodestra).

Tra 15 mila e 5 mila abitanti

A Ceggia, sono candidati il sindaco uscente Marko Marin, Alice Billotto e Graziano Vidali.

A Concordia Sagittaria, è candidato il sindaco uscente Claudio Odorico, mentre l'opposizione candida Pierangelo Piasentier.

A Fossalta di Portogruaro si candida il sindaco uscente Natale Sidran, oltre a Paolo Anastasia e Annamaria Ambrosio.

A Stra si ricandida la sindaca Caterina Cacciavillani, mentre l'opposizione candida Roberto Leo Bordetto.

A Camponogara il sindaco uscente Antonio Fusato "sfida" Angelo Bogesso e Davide Cassandro.

A Meolo il sindaco Daniele Pavan cercherà la riconferma contro Giampiero Piovesan, candidato d'opposizione.

Sotto i 5 mila abitanti

A Fossalta di Piave si prospetta una sfida tra Alessandra Sartoretto (centrodestra) e Vincenzo Sabellico (centrosinistra).

Ad Annone Veneto si è candidato Andrea De Carlo. A Cinto Caomaggiore si rincandida il sindaco Gianluca Falcomer. A Cona si ricandida il sindaco Alessandro Aggio. A Gruaro si ricandida il sindaco Giacomo Gasparotto. A Teglio Veneto, il più piccolo comune della provincia di Venezia, si ricandida il sindaco Oscar Cicuto.