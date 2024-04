Fossalta di Piave, Vincenzo Sabellico si candida a sindaco sostenuto anche dal Pd

Sarà civico il candidato del centrosinistra a Fossalta di Piave. Il Partito Democratico, Italia Viva e la Democrazia Cristiana hanno annunciato infatti il loro pieno sostegno unanime al candidato Sindaco, Vincenzo Sabellico, della lista civica Vivere Fossalta, per le prossime elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024.

«Dopo un'attenta valutazione delle proposte e delle idee presentate dalla lista civica Vivere Fossalta, riconosciamo in Vincenzo Sabellico la capacità e la determinazione necessarie per guidare la nostra comunità verso un futuro più attento alle esigenze delle persone e delle imprese», hanno commentato i rappresentanti di Italia Viva, Carlo Fantinello, e Democrazia Cristiana, Adriano Peretti. «Condividiamo l'impegno del candidato Sindaco e della lista civica nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, la trasparenza amministrativa e lo sviluppo economico e sociale di Fossalta di Piave. Lavoreremo insieme per costruire un dialogo aperto e costruttivo con la comunità, ascoltando le esigenze dei cittadini e attuando politiche efficaci per il benessere di tutti».

«La candidatura di Vincenzo Sabellico - dice Angela Perissinotto, Segretaria del Circolo del PD di Fossalta di Piave - è stata sostenuta fin dall'inizio dal nostro circolo, che ha dato il proprio convinto e unanime sostegno durante l'assemblea dei membri iscritti. Sosteniamo Sabellico perché, grazie alle sue competenze tecniche e professionali, alla sua vicinanza al mondo dei giovani e al suo spirito di squadra, sta seriamente guidando un gruppo di cittadini impegnati per il bene della comunità fossaltina».

La candidatura civica di Sabellico era stata annunciata qualche giorno fa: «Dopo aver dedicato la mia vita professionale e personale alla Scuola – aveva dichiarato il candidato sindaco –, alla formazione dei giovani e più in generale alla Società civile, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza e passione al progresso della cittadina di Fossalta di Piave accettando la candidatura a Sindaco in una lista civica. Sono certo che, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, possiamo affrontare le sfide del futuro per il bene dei cittadini e delle imprese».

Sabellico sfiderà Alessandra Sartoretto, sostenuta dal centrodestra.