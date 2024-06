Intervista a Stefano Sorino, nuovo sindaco di Noale: «C'era voglia di cambiamento»

Il ballottaggio a Noale non ha riservato sorprese, confermando le indicazioni uscite dalle urne al primo turno. Stefano Sorino è il nuovo sindaco di Noale con il 57,65% delle preferenze e quasi mille voti in più rispetto alla sfidante, la vicesindaca uscente Alessandra Dini. Lo abbiamo intercettato all'esterno della sede elettorale in via Bregolini, a pochi passi dalla Rocca dei Tempesta, dove sono cominciati i primi festeggiamenti.

Sorino: consigliere, assessore, ora sindaco. Un commento a caldo sui risultati del ballottaggio...

«Siamo contenti, felicissimi, dobbiamo metabolizzare ancora tutto. Di certo è una vittoria di squadra, non è una vittoria mia. Ho una squadra coesa e unita che ha lavorato con un unico obiettivo. Tutti sono stati fondamentali per ottenere questo risultato.

Cosa dice a tutti gli elettori che non l'hanno votata?

Sarò ovviamente anche il loro sindaco, non solo di chi mi ha dato fiducia. Quindi ora vedremo di conquistare anche la loro.

Si aspettava un risultato così netto al ballottaggio?

Non me lo aspettavo, ma ci speravo ovviamente. Alla base ci sono probabilmente tante cause, un po' la voglia di cambiare e di dare fiducia a una compagine nuova. Questo forse ha fatto aumentare il distacco.

È presto, ma quali sono ora le priorità?

La priorità sarà sedersi e pensare alla squadra di governo, in base alle esperienze, alle attitudini e alle professionalità. Fino a ora ci siamo concentrati esclusivamente sul voto, primo e secondo turno.

Circolavano voci in questi giorni che ci fossero già dei dissidi interni alla coalizione...

Fake. Sono solo fake news.

Un pensiero al candidato sconfitto?

Faccio i complimenti ad Alessandra Dini, e li rinnovo a tutti quelli che hanno corso anche al primo turno, perché è un moto d'orgoglio mettersi in campo per il bene della propria città. Dovrebbe esserci più gente che lo fa, quindi stimo tutti quelli che hanno corso. A Dini faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro, e spero di lavorare insieme in consiglio comunale.

Un dato negativo è l'affluenza alle urne molto bassa

Purtroppo è una tendenza a livello nazionale. Bisogna riavvicinare le persone alla politica. Ritengo che i primi debbano essere i giovani, e per farlo bisogna parlarci e dar loro uno strumento perché possano dire la propria. Per farlo, porterei il voto a 16 anni, come hanno fatto altri Paesi europei.