Noale, Celeghin ufficializza la candidatura con il sostegno di Coraggio Italia

Michele Celeghin, volto noto della politica locale, presenta la sua candidatura a sindaco di Noale nelle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Lo aveva già annunciato un paio di settimane fa ma l'evento di presentazione è stato rinviata a sabato 20 aprile, nella sede di piazza Castello. Con Forza Italia non è stato trovato un accordo (nonostante la lunga militanza di Celeghin nel partito, di cui è stato anche coordinatore provinciale) e in questa campagna elettorale sarà sostenuto da Coraggio Italia, oltre che dalla sua lista civica. Si completa così la rosa della competizione elettorale, che vede in lizza anche Carlo Fascina (centrosinistra - Pd), Alessandra Dini (civica) e Stefano Sorino (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega).

Celeghin vanta una importante esperienza politica in città, dove è già stato sindaco dal 2009 al 2014. «C'è bisogno di avere una visione ampia del territorio - ha detto nel corso dell'incontro di sabato -. Noale deve ritornare al centro delle politiche territoriali del Miranese, perché siamo rimasti isolati per anni». Il candidato si è poi concentrato sulle azioni sociali e educative: «Noale merita di più nell'ambito delle scuole, con un pensiero alla formazione delle generazioni future. I ragazzi di 11, 12 o 13 anni, non è possibile che possano trovarsi solo al bar. Dove sono finite le politiche educative?».

Quindi il tema delle politiche abitative: «Il Borgo dell'Oasi, dicono che sia il paradiso delle abitazioni, quando stiamo proponendo appartamenti di 70 metri quadri a 400mila euro. Le famiglie non possono più acquistarsi un terreno per costruirsi una casa. Siamo stati noi gli ultimi, con Damiani e Cervesato, a garantire lottizzazioni a Capitelmozzo». Celeghin ha affrontato un altro argomento molto sentito in città, quello della viabilità: «L'amministrazione comunale attuale non ha fatto nulla, eppure ha fatto campagna elettorale proprio su questo. Hanno solo contribuito a creare più code. Che senso ha la mezza piazza Castello chiusa?».