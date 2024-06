Ballottaggio senza alleanze a Noale, ma parla Fascina: «Più convergenze con Sorino»

Sarà un ballottaggio senza apparentamenti ufficiali anche a Noale, dove a sfidarsi saranno la vicesindaca uscente Alessandra Dini, sostenuta da una coalizione di liste civiche che guardano al centrosinistra (27% al primo turno) e il suo ex assessore Stefano Sorino, dimessosi lo scorso novembre e sostenuto da una coalizione di centrodestra (36% al primo turno). Nessun accordo trovato né con Michele Celeghin (Coraggio Italia e civiche, 12%), né con Carlo Fascina (civiche, 24,5% al primo turno).

È stato però Carlo Fascina, poche ore fa, a esprimersi sui suoi canali ufficiali con parole che somigliano a un endorsement informale a Sorino: premettendo di non voler dare consigli di voto, e di aver parlato in questi giorni con entrambi i candidati, Fascina specifica di aver trovato con Sorino un confronto «pacato quanto chiaro, e di convergenza su molti punti del programma», mentre con Dini, sempre in un confronto pacato, avrebbe trovato delle «opposizioni di schieramento, che mai ci saremmo aspettati di trovare». L'intervento di Fascina poi continua notando che Noale ha bisogno di trovare nuove forze «abbandonando un metodo di gestione del potere che ha obiettivamente stancato a Noale»: difficile non vederci una critica a chi il potere lo aveva, cioè l'ex sindaca Patrizia Andreotti con la quale Dini si presenta in continuità.

Nessun indicazione di voto ad oggi da parte di Michele Celeghin. I due candidati rimasti proseguono le loro rispettive campagne senza riferimento agli apparentamenti possibili o mancati.

«Ora si gioca la partita più importante. Ed è fondamentale esserci, ancora una volta, per scegliere insieme il futuro di Noale. La vostra fiducia e il vostro supporto mi spronano a lavorare ancora di più con passione e dedizione per la nostra comunità e ad impegnarmi per rappresentare i tanti che credono, oggi più che mai, in una Noale moderata, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone. Al ballottaggio ogni voto può fare la differenza» scrive nel suo appello Alessandra Dini, che si definisce "orgogliosamente civica" non avendo simboli di partito nella sua coalizione.

Da parte della squadra di Stefano Sorino, nella pagina istituzionale "Sorino X Noale Briana Cappelletta Moniego", a sottolineare l'inclusione delle frazioni nell'amministrazione, si susseguono gli appelli: «Chi sarà chiamato ad amministrare Noale avrà la responsabilità di prendere decisioni sulla quotidianità, ma ovviamente anche sul futuro della nostra città. Il valore della condivisione delle scelte è fondamentale. Per Stefano Sorino e tutta la nostra squadra non ci possono essere scelte prese per il bene della comunità senza l'ascolto e la discussione con i soggetti che verranno coinvolti da queste scelte».

Anche a Noale si vota domenica 23 giugno dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 24 giugno dalle 7.00 alle 15.00.