Pavan ufficializza la ricandidatura a Meolo: «Intendo continuare il lavoro iniziato»

Daniele Pavan, attuale sindaco di Meolo, ufficializza la propria volontà di rimanere alla guida del Comune per i prossimi 5 anni. Alle elezioni di giugno si presenterà con la lista Pavan sindaco - Progetto Comune, sostenuto da tutta l'area di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia. Lo ha annunciato venerdì 5 aprile con un evento al ristorante Brocante di Meolo al quale erano presenti anche i segretari provinciali dei vari partiti: Lucas Pavanetto (FdI), Sergio Vallotto (Lega), Gianluca Forcolin (FIa) e Laura Besio e Paolino D’Anna (Coraggio Italia). Ha partecipato anche Claudio Grosso, sindaco di Quarto d’Altino e commissario della sezione della Lega di Meolo.

Classe 1981, sposato e con due figli, Daniele Pavan è ingegnere industriale. Dopo la laurea magistrale all’università di Padova e un master in business administration alla Business School CUOA di Vicenza, è dal 2018 socio fondatore e amministratore delegato della Abaco Energia Srl di Treviso. Nel 2019 è stato eletto sindaco di Meolo a capo di una lista civica, già all’epoca sostenuto dai partiti di centrodestra. Alle elezioni 2024 lo sfidante è Giampiero Piovesan, di centrosinistra.

Pavan spiega così la propria decisione di ricandidarsi: «Durante il mandato che si sta concludendo abbiamo fatto tanto e siamo orgogliosi di essere riusciti a sbloccare dei progetti fermi da alcuni decenni. A titolo di esempio: il prossimo termine dell’edificio “incompiuto”, la sistemazione di una piscina spenta diventata insidia per i bambini e simbolo di mala gestio, il nuovo piano degli interventi, l’ottenimento in uso del magazzino della protezione civile, la risoluzione di via Valle Intelvi. Eravamo in una situazione di immobilismo - prosegue - che aveva fatto perdere ai cittadini la fiducia anche nella classe politica territoriale. Per questo motivo, quando cinque anni fa sono stato eletto, ho ritenuto necessario essere fedele e riconoscente della fiducia data ed è stata proprio quest’ultima una parte del volano che mi ha permesso di passare dalle parole ai fatti».

«Ora, a maggior ragione - continua Pavan - mi sento in dovere di ricandidarmi, con la volontà di continuare il lavoro iniziato. I temi e le sfide da affrontare sono tante, come lo sono i progetti che intendo portare avanti nel prossimo quinquennio: uno degli obiettivi principali è quello di realizzare un plesso scolastico nuovo, che unisca sia il blocco della scuola dell’infanzia che quello della scuola primaria, al pari il completamento dei lavori pubblici e privati (già iniziati) per completare la riqualificazione di piazza Martiri rendendola più omogenea con una viabilità migliorata e moderna. Come nel primo mandato, grande attenzione verrà ancora posta alle frazioni, con interventi mirati riguardanti la rigenerazione urbana, la vitalità sociale e le fasce più deboli».