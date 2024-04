Portogruaro, anche la lista "Città del Lemene" si presenta alle elezioni

C'è una lista in più a contendere lo scranno di sindaco di Portogruaro alle elezioni dell'8 e 9 giugno, occupato da un commissario dopo che nel marzo scorso arrivò una mozione di sfiducia per l'ex sindaco Florio Favero (Lega). Si tratta della lista "Città del Lemene", che specifica che la scelta di proporsi per la guida della città è venuta dopo una serie di considerazioni negative sullo stato della politica cittadina. «Dopo il commissariamento del comune di Portogruaro, che ha segnato la caporetto di quei partiti che avevano esortato i cittadini al “voto utile” - e si è visto come è stato usato - ci si aspettava una levata di scudi della politica con la P maiuscola, attraverso un confronto sui programmi per la città e sul modo di realizzarli; si è assistito invece ad un balletto di candidature al ruolo di sindaco, per lo più bruciate nello spazio di un mattino; la Lista Civica “Città del Lemene”, per contro, ha invitato più volte le forze politiche cittadine al confronto nel merito delle cose, ottenendo purtroppo solo un imbarazzante silenzio».

A Portogruaro, a poche settimane dalla chiusura della candidatura e delle liste, c'è una sola candidata sindaca in campo: Sara Moretto, espressione dell'area di centro. Il centrosinistra ha dichiarato l'intenzione di presentarsi unito, ma ancora manca il nome del candidato dopo la rinuncia di Siro Martin. Mentre nel centrodestra le trattative sono in corso, e ormai non si esclude una spaccatura, che pure si vuole evitare: nella sfiducia a Favero furono decisivi i voti anche della maggioranza.

In questo stallo, si inserisce la civica Città del Lemene, che ha come portavoce Bruno Barbadoro Giacobelli: «Le esortazioni del Presidente Mattarella alla partecipazione attiva alla vita civile e la convinzione che alla “cattiva politica” portato al Commissariamento del comune di Portogruaro si debba opporre una “buona politica” che sa ascoltare i cittadini, ci hanno convinto a proporci per la guida della città alle prossime elezioni amministrative». Ma anche in questo caso, ancora non si sa chi sarà il candidato. E Barbadoro Giacomelli aggiunge: «Per fare il nome c’e ancora un mese; intanto, per favore, parliamo del programmma…».