Portogruaro, Fratelli d'Italia candida Michele Lipani

Si chiarisce e man mano si complica il quadro politico verso le elezioni amministrative di Portogruaro. Il 5 aprile con un comunicato stampa il circolo locale di Fratelli d'Italia ha ufficializzato la candidatura di Michele Lipani, medico di base e figura di spicco del partito.

«Il Circolo di Fratelli d’Italia di Portogruaro è pronto per le imminenti elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale della Città e, ancora con l’intento di perseguire l’unità del Centrodestra, ufficializza la candidatura del dottor Michele Lipani a Sindaco di Portogruaro» scrivono. In realtà la candidatura ufficializzata va verso la spaccatura definitiva nel centrodestra locale, con la Lega orientata a sostenere Luigi Toffolo, anch'egli medico di base, e Forza Italia che ancora sta discutendo il da farsi (potrebbe decidere di sostenere Sara Moretto, ex deputata di Italia Viva).

«Oggi Fratelli d’Italia, che non ha mai avuto ruoli amministrativi in tutte le giunte che si sono succedute a Portogruaro - scrive il circolo comunale - si propone di rinnovare la politica locale presentando un candidato sindaco e una squadra competenti e altamente motivati che, con l’obiettivo della rigenerazione urbana, intendono dare una svolta positiva allo stallo in cui, inevitabilmente, si trova la Città in seguito al commissariamento del Comune» dopo la sfiducia all'ex sindaco Florio Favero, Lega. «Ora Lipani e Fratelli d’Italia sono pronti per governare Portogruaro insieme a chi condivide l’esigenza di rinnovamento amministrativo» conclude la nota del partito.

A Portogruaro il centrosinistra si presenterà unito a sostegno di Antonio Bertoncello, mentre oltre a Sara Moretto dovrebbero essere in campo almeno altri due candidati oltre a Lipani.