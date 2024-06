Portogruaro, ballottaggio senza alleanze: «Da Bertoncello proposta inaccettabile»

Sarà un ballottaggio senza apparentamenti anche a Portogruaro, dove si sfideranno Luigi Toffolo (centrodestra), che ha ottenuto il 39,81% delle preferenze al primo turno, e Antonio Bertoncello (centrosinistra), forte del suo 31,66%. In ballo c'erano i voti della lista civica Città del Lemene (4,81%) e soprattutto quelli di Sara Moretto, con una serie di civiche di area di centro, che hanno raccolto il 23,71%. Accordo che sembrava probabile soprattutto tra Bertoncello e Moretto, ma così non è stato.

Centrosinistra

Nelle ore successive al flop dell'accordo, sono volati stracci soprattutto tra Moretto e Bertoncello, con la prima che ha dichiarato di aver ricevuto «una proposta inaccettabile sotto l’aspetto etico e politico e perfino incomprensibile dal punto di vista del risultato elettorale. Invece abbiamo dovuto ascoltare una proposta che si basa unicamente sulla logica della contrattazione dei posti in cambio di voti. Solo chi vede così la politica poteva immaginare che io mi impegnassi in un progetto, condiviso con 57 candidati e sostenuto da 3.000 elettori, avendo come obiettivo un ruolo personale». Bertoncello, come preannunciato, ha incontrato due volte in questa settimana l'ex candidata Moretto: «Nel primo incontro abbiamo discusso in linea generale del programma, trovando e riconoscendo reciprocamente che ci sono diversi punti di convergenza e dichiarando di dover discutere solo delle eventuali priorità di intervento.Nel secondo incontro, sulla base di queste premesse, abbiamo esplicitato quali potessero essere le modalità per raggiungere questo obiettivo» ha spiegato oggi il candidato sindaco del centrosinistra.

Secondo le liste a sostegno di Moretto, invece «dopo averci proposto l’apparentamento nel corso di un primo incontro tenutosi giovedì scorso tra una delegazione del PD e la delegazione delle nostre 4 liste, nel successivo appuntamento di sabato 15, ha fatto, con palese imbarazzo, marcia indietro». La coalizione di Moretto annuncia che deciderà «insieme ai nostri candidati di tutte e quattro le liste, quali indicazioni dare ai nostri elettori per il ballottaggio». L'accordo, che pareva possibile, è quindi sfumato in maniera imprevista.

Centrodestra

Diversa la situazione nel centrodestra, con Luigi Toffolo che non ha mai cercato pubblicamente l'apparentamento con Città del Lemene (lista che aveva dichiarato di non essere interessata a un accordo con il centrosinistra, ma di essere propensa a rimanere estranea ai partiti). La campagna elettorale di Toffolo prosegue con annunci e promesse, senza riferimenti ad apparentamenti. Lo stesso per quando riguarda Città del Lemene, che non ha dato indicazioni di voto.

Anche a Portogruaro si vota domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7:00 alle 15:00.