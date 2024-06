Luigi Toffolo è il sindaco di Portogruaro

A Portogruaro è sindaco il dottor Luigi Toffolo. La Lega, dopo Florio Favero, torna a capo dell'amministrazione della città del Lemene, commissariata con la caduta dell'ultimo governo "del Carroccio". Toffolo l'ha spuntata contro un avversario forte e storico della sinistra che non ha trovato la quadra per un apparentamento con la centrista ex parlamentare, Sara Moretto.

Domenica 23 e oggi, lunedì 24 giugno, Portogruaro ha riaffidato al medico ed ex assessore dell'amministrazione dell'ex sindaco Maria Teresa Senatore il compito di guidare la città . «Credo che adesso gli elettori dovranno scegliere tra me e Bertoncello - aveva detto Toffolo dopo la prima tornata elettorale l'8 giugno - in base a quello che vogliono per il futuro di Portogruaro. Alla fine si tratta di una crocetta, o sul mio nome o su quello dell'altro candidato al ballottaggio. Sono soddisfatto del risultato e del programma, credo di meritarmi la fiducia, il piano presentato per la città è serio e affidabile».

Toffolo si è presentato alle elezioni con il sostegno di tutti i partiti della maggioranza di governo: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, oltre alle civiche Impegno e Serietà e Porto Futura. Bertoncello era invece sostenuto da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione - Siamo Europei, Civica per Portogruaro, Portogruaro per il bene comune, Cittadini per Portogruaro. La precedente giunta del sindaco Florio Favero era caduta definitivamente a marzo 2023, a conclusione di una serie di travagliate vicende causate dalle crescenti distanze all'interno della maggioranza. A quel punto gli era subentrato il commissario prefettizio Iginio Olita, che ha gestito l'amministrazione della città fino alle prime elezioni utili.