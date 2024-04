La ricetta di Sorino: «Stop all'isolamento politico per il futuro di Noale»

Recuperare il dialogo con i partiti politici per dare nuova linfa alla città. Una necessità di cui è convinto Stefano Sorino, candidato sindaco di Noale alle prossime elezioni amministrative in programma l'8 e il 9 giugno. Mercoledì sera si è presentato alla cittadinanza presso l'hotel Due Torri Tempesta, alla presenza delle compagini politiche che lo sostengono nella sua corsa alla poltrona di primo cittadino: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Azione. Sono quelle forze che costituiscono «la pietra angolare della partecipazione pubblica, il più alto grado di civismo», ma sono quelle stesse forze, secondo Sorino, che permettono di portare avanti i progetti: «Noale oggi è fuori dai piani regionali di sviluppo e urbanistici - ha precisato - e questo isolamento deve finire, perché non paga».

Concetti chiave del candidato sindaco sono l'inclusione di tutte le fasce sociali del territorio e la necessità di «distruggere in ogni modo questo isolamento». Il lavoro di «gente seria e perbene» è necessario per il Comune, quanto «il dialogo a livello locale», che poi deve «potersi estrinsecare a livelli più alti, perché se non si riesce a dialogare con una filiera politica superiore al paese, i progetti non si possono concretizzare», ha puntualizzato. Se le comunità sono un patrimonio inestimabile e cuore pulsante dei territori, è necessaria una loro completa valorizzazione «a breve, medio e lungo termine», con strategie «che si possono mettere a punto con la classe partitica, che è civica e politica».

Sorino si dice convinto di avere «la giusta squadra e le potenzialità per vincere», e la giusta visione per il futuro di Noale: «Dobbiamo mettere le basi per il futuro - ha detto -, avere un'idea prospettica che non si limita ai prossimi cinque anni, ma ai prossimi venti: questo significa avere una visione amministrativa e politica, e lo faremo tutti insieme, ognuno dando il proprio contributo. Tutti insieme correremo, e ce la faremo perché ci crediamo. Il nostro vuole essere un laboratorio politico che possa fungere da esempio anche per gli altri Comuni».