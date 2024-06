Portogruaro, Noale, Spinea e Scorzè al voto: punto sui comuni al ballottaggio

Domani e lunedì sono giorni di ballottaggi, si decide il destino di quattro comuni veneziani al voto: Noale, Portogruaro, Scorzè e Spinea. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno, e poi dalle 7 alle 15 di lunedì 24. Come ormai noto, in nessuno dei quattro comuni, dopo il primo turno, ci sono stati apparentamenti tra i candidati e le forze che non hanno avuto accesso al ballottaggio. Vediamo in breve il quadro e gli ultimi aggiornamenti comune per comune.

Noale

Sarà un ballottaggio senza apparentamenti ufficiali quello di Noale, dove si sfidano la vicesindaca uscente Alessandra Dini, sostenuta da una coalizione di liste civiche (27% al primo turno) e l'ex assessore con deleghe al commercio e al bilancio Stefano Sorino, dimessosi lo scorso novembre e sostenuto da una coalizione di centrodestra (36% al primo turno). Entrambi gli sfidanti allo scranno di sindaco hanno chiuso la propria campagna di ballottaggio con un comizio in piazza ieri sera, a poche decine di metri l'uno dall'altra.

Dopo diversi giorni di silenzio, il dibattito si è alimentato nei giorni scorsi, quando il primo sconfitto Carlo Fascina (al primo giro di votazioni ha raccolto il 24,5% delle preferenze), si è espresso con parole molto simili a un endorsement informale a Sorino. Se i dialoghi con i contenendenti alla poltrona di sindaco sono stati «in entrambi in casi pacati», ha spiegato, «con Dini abbiamo trovato opposizioni di schieramento che mai ci saremmo aspettati di trovare», mentre con Sorino «convergenza su molti punti del programma».

A Fascina aveva prontamente replicato Dini, sottolinenando «un atteggiamento mirato a stravolgere l’esito del primo turno con richieste che avrebbero minato la tenuta di un eventuale accordo». Per la candidata, accettare certe pretese giudicate «ambiziose», avrebbe «rappresentato un tradimento di un principio che rimane per me e le mie liste essenziale: evitare la paralisi di Noale. Ripeto: è dimostrato che vincere a tutti i costi è una scelta poco lungimirante, perché i nodi vengono presto al pettine».

Portogruaro

A Portogruaro la sfida è tra Luigi Toffolo, sostenuto da tutto il centrodestra (al primo turno ha raccolto il 39,81%) e Antonio Bertoncello, con una coalizione di centrosinistra (31,66% al primo turno). Entrambi hanno chiuso la campagna elettorale ieri sera con un comizio in piazza. Il centrodestra deve far dimenticare l'esperienza dell'ultima consiliatura, con il commissariamento del comune dopo che era stato sfiduciato il sindaco leghista Florio Favero: «La nostra campagna non ha mai ceduto alla tentazione di facili compromessi o di promesse vuote. Abbiamo mantenuto la nostra rotta, fedeli ai principi di onestà e trasparenza, convinti che solo così possiamo costruire una comunità più forte e unita» ha scritto Toffolo nell'ultimo appello sui social.

Bertoncello da parte sua ha dovuto affrontare in settimana le accuse della terza classificata Sara Moretto riguardo proposte definite "inaccettabili" che avrebbero fatto saltare la possibilità di un apparentamento. E anche nell'ultimo appello ha tenuto a precisare: «Molte sono le fake news che appaiono sui social: il nostro unico impegno è realizzare servizi efficienti e di prossimità che i cittadini vogliono, difendere l’ospedale e potenziare i servizi sociosanitari, rilanciare lo sviluppo grazie all’identità di Portogruaro». Moretto ha lasciato libertà di voto ai suoi elettori.

Scorzè

Sfida senza esclusione di colpi a Scorzè, dove a sfidarsi saranno l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner, sostenuto da tutto il centrodestra (46,5% al primo turno) e la sindaca uscente Nais Marcon - già vicesindaca di Mestriner - la quale, con una coalizione civica che raccoglie anche i militanti della Lega espulsi dal partito per non aver sostenuto Mestriner, ha ottenuto il 31,6% dei voti al primo turno.

Qui l'oggetto del contendere è stato il rapporto tra le liste di Marcon e quelle del centrosinistra di Antonio Losetti, arrivato terzo al primo turno con il 22% dei voti. Marcon e Losetti non hanno stretto alcun accordo, ma questo non ha evitato che la campagna dei sostenitori di Mestriner di concentrasse anche sulla possibilità che l'ex sindaca raccogliesse i voti del centrosinistra. Tanto che ieri Antonio Losetti, invitando ad abbassare i toni ha sbottato sui suoi social: «A chi si diverte a far girare volantini che rappresentano “inciuci” posso garantire che le forze che mi hanno sostenuto ("Noi cittadini" e Pd) non hanno fatto accordi con nessuno, e se queste forze invitano a votare dove non c'è il simbolo di Fratelli d’Italia e della Lega Nord, non rappresenta certo il segno di un accordo politico ma rappresenta l’espressione di un proprio “credo” legato a valori importanti sui quali si basa anche la democrazia in italia che sono: antifascismo, libertà, solidarietà, bene comune e come tali vanno rispettati da tutti, da alcuni purtroppo possono essere non condivisi, ma certamente sono da rispettare».

Volantini che non sono piaciuti nemmeno all'ex sindaca, che ha scritto «sto leggendo di tutto e di più, false affermazioni, illazioni, prese in giro, angherie, offese… Fino a oggi non ho mai voluto rispondere. Dopo aver visto però dei bruttissimi volantini che dileggiano la mia amministrazione, ritengo sia doveroso dire anche la mia perché la gente sappia che tacere e portare rispetto non è sinonimo di stupidità o di incapacità di reazione», dando la sua versione dei fatti su quanto accaduto negli ultimi anni e mesi.

Giovanni Battista Mestriner, che ieri ha chiuso la campagna elettorale in compagnia del ministro Carlo Nordio, ha anch'egli riportato sui suoi social le offese ricevute da lui e i suoi sostenitori: «In questa campagna elettorale, fin dall'inizio, persone che ricoprono alte cariche istituzionali, hanno, con il consenso dell'ex sindaca, dato il via ad una campagna di odio personale, pubblica e casa per casa. Qui riporto solo le cose pubbliche, tutte verificabili e documentabili. Non riporto le cose addirittura più gravi dette privatamente che riguardano il mio lavoro o la mia vita», accompagnate da una serie di screenshot e frasi prese dai social, e negando che qualsiasi offesa sia arrivata dai suoi sostenitori.

Spinea

Al ballottaggio per Spinea, la sfida sarà tra Franco Bevilacqua (centrosinistra) e Claudio Tessari (centrodestra): anche in questo caso, nessun apparentamento tra coalizioni. Bevilacqua è forte dell'ottimo risultato che lo aveva portato a sfiorare la vittoria al primo turno (46,91% dei voti); dal canto proprio, Tessari si affida solo alla sua coalizione, oltre che alla sua lunga esperienza politica: niente accordi con Martina Vesnaver, l'altra candidata sindaco dell'area di centrodestra, rimasta fuori dalla corsa elettorale. Le sue liste (Forza Italia e Sìamo per Spinea) saranno all'opposizione in consiglio comunale.

È stato Bevilacqua, nelle ultime ore, a lamentare un comportamento ritenuto non adeguato da parte del proprio sfidante: «Alle volte non è stato facile mantenere la calma e la pacatezza - ha spiegato in un post sui social - e non lo è nemmeno ora, quando siamo bersagliati da dichiarazioni in cui i nostri avversari invitano "a non guardare a sinistra" e a preservare "l’unità della destra". Come se i problemi di Spinea - prosegue - non derivassero da una coalizione che si è sfasciata da sola quando aveva il compito di amministrarla e non è stata in grado nemmeno di ricomporsi al ballottaggio».

Per parte sua, Tessari si è limitato a rinnovare l'invito alla cittadinanza di recarsi alle urne per «sostenere il candidato che ha maggior esperienza, conoscenza del territorio e della macchina amministrativa - ha scrittp -, ma soprattutto che ha messo come primo punto del proprio programma un piano straordinario di manutenzione di strade, marciapiedi, piste ciclabili e spazi verdi».