Elezioni comunali, nuovo sindaco a Noale: i risultati in tempo reale

Alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno, prende il via nelle sezioni elettorali di Noale lo spoglio delle schede per le elezioni comunali 2024. Nella città dei Tempesta si chiude l'amministrazione del sindaco Patrizia Andreotti, che ha guidato la città per un doppio mandato. Un quartetto di sfidanti si contende la poltrona di prima cittadino: Alessandra Dini, vicesindaca uscente (supportata da 3 liste civiche); Stefano Sorino (civica, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega), Michele Celeghin (civica e Coraggio Italia) e Carlo Fascina (2 liste civiche).

Se nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al turno di ballottaggio, in programma per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 (rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15).