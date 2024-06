Elezioni comunali, nuovo sindaco a Scorzè: i risultati in tempo reale

Alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno, prende il via nelle sezioni elettorali di Scorzè lo spoglio delle schede per le elezioni comunali 2024. Un terzetto di sfidanti si contende la poltrona di prima cittadino: la sindaca uscente Nais Marcon, l'ex primo cittadino Giovanni Battista Mestriner (centrodestra unito), e, per il centrosinistra, Antonio Losetti.

Se nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al turno di ballottaggio, in programma per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 (rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15).