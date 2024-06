Elezioni comunali, nuovo sindaco a Spinea: i risultati in tempo reale

Alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno, prende il via nelle sezioni elettorali di Spinea lo spoglio delle schede per le elezioni comunali 2024. La città, commissariata da un anno dopo la cadura della giunta Vesnaver, è andata alle urne per scegliere il primo cittadino che avrà il compito di governare in città fino al 2029.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono tre in tutto gli sfidanti per la poltrona di sindaco: l'ex prima cittadina Martina Vesnaver (Forza Italia, Democrazia Cristiana), Claudio Tessari (civiche, Fratelli d'Italia, Lega, Coraggio Italia).

Se nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggiornza assoluta dei voti, si procederà al turno di ballottaggio, in programma per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 (rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15).