Scorzè, al ballottaggio scontro nel centrodestra senza alleanze

Sarà un ballottaggio senza apparentamenti anche a Scorzè, dove l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner, forte del 46,5% delle preferenze ottenute al primo turno, sfiderà la sindaca uscente - e sua ex vicesindaca - Nais Marcon, che al primo turno ha ottenuto il 31,6% dei voti. Mestriner è sostenuto da una coalizione che comprende tutti i partiti del centrodestra, oltre a liste civiche, mentre Marcon è sostenuta da due civiche: una delle quali raccoglie i militanti locali delle Lega esplusi dal partito dopo aver scelto di sostenere la sindaca uscente.

Nessun apparentamento quindi con il terzo classificato, Antonio Losetti, che con Pd e una lista civica di centrosinistra aveva ottenuto il 22% dei voti. «Richieste di apparentamento dai candidati sindaci sfidanti non ci sono mai pervenute e i tempi ormai sono scaduti noi quindi nel rush finale del ballottaggio non ci siamo, certo però il nostro elettorato può fare la differenza - ha scritto Losetti sui suoi profili lunedì - Alle nostre elettrici ed elettori diremo di andare a votare perché è l’espressione più alta della democrazia e non possiamo delegarla agli altri ma dobbiamo partecipare alla scelta di chi ci rappresenterà. Noi, come abbiamo sempre affermato, resteremo sempre aperti alla collaborazione con chi sarà disponibile a trovare obiettivi condivisi e idee comuni contenute nel programma. Restiamo aperti a costruire alleanze/collaborazioni future di percorso che si dovranno consolidare sull’idea di un’amministrazione vicina al territorio. Questo orienterà le nostre scelte. Indicheremo quindi agli elettori ed elettrici di votare chi tra i due candidati sostiene queste politiche sociali».

Di fatto l'eventuale apparentamento è stato valutato poco utile dalla coalizione di Marcon, come chiarito in un comunicato stampa della candidata sindaca stessa, che pure ha ben chiaro di dover convincere anche gli elettori di Losetti: «Ho deciso di non fare apparentamenti per una scelta di correttezza verso i cittadini. In vista del ballottaggio, mi rivolgo a tutta la popolazione di Scorzè: ai nostri cittadini che hanno scelto la mia proposta e la mia squadra e a tutti quelli che, con il voto della scorsa settimana, ora vorranno votare un candidato diverso rispetto a quello che hanno votato nel primo turno - ha dichiarato Marcon - Sono certa che i cittadini di Scorzè abbiano ben chiaro l’impegno profuso in questi anni nei riguardi di tutti, il lavoro svolto e la disponibilità ad accogliere ogni richiesta e ad intervenire in situazioni di necessità. Sarà il programma ad unire le persone e su di esso sarà imperniata l’azione amministrativa».

Da parte di Mestriner la campagna elettorale è proseguita in modo lineare. I profili dell'ex sindaco hanno rilanciato qualche critica - da parte di candidati della coalizione - alla possibilità di apparentamento tra le liste di centrosinistra e quelle di Marcon, e hanno anticipato la "squadra" della giunta se il sindaco sarà eletto.

A Scorzè sarà, di fatto, una sfida interna al centrodestra locale. Si vota domenica 23 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 giugno dalle 7.00 alle 15.00.