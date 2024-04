Scorzè, il centrosinistra candida Antonio Losetti

Sarà Antonio Losetti il candidato del campo di centrosinistra a Scorzè. L'annuncio è stato dato il 12 aprile da Losetti stesso, sui suoi profili social. «Cari amiche e cari amici, come avete visto, o sentito, mi sono candidato sindaco per il comune di Scorzè. Inizio così una nuova avventura per la quale chiedo il vostro sostegno. Ho deciso di impegnarmi per il mio comune».

Losetti viene presentato così dal circolo del Partito Democratico locale: «esperto di politiche energetiche con esperienza internazionale, fondatore della Pro Loco di Scorzè e del calcio Scorzè Peseggia, Losetti ha una lunga storia di impegno civico e sindacale. Ha già fatto parte del Consiglio Comunale, ricoprendo il ruolo di presidente della Commissione urbanistica, ed è stato presidente della Fondazione Spangaro di Peseggia per 12 anni».

Sfiderà la sindaca uscente Nais Marcon, sostenuta dalla sezione locale della Lega (ma senza simbolo della Lega) e da civiche, e l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra.