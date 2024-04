Scorzè, Mestriner si ricandida a sindaco «con la stessa squadra di sempre»

Ha sciolto le riserve e ha comunicato la sua candidatura a sindaco di Scorzè Giovanni Battista Mestriner, già primo cittadino per due mandati consecutivi. «Ci presentiamo alle prossime elezioni comunali a Scorzè con una squadra composta anche da tanti giovani, molti dei quali pronti a nuove responsabilità, dopo aver maturato in questi anni esperienza amministrativa» ha scritto sul suo profilo Facebook. «Sono, siamo una squadra che sarà sostenuta dai partiti di centrodestra, una squadra che ha come obiettivo l'essere a disposizione di tutti: fare in modo, sempre più, che il Comune sia la casa di ogni persona che abbia un bisogno, un problema, una difficoltà, che abbia - perché no - una proposta, un traguardo da "festeggiare"».

Mestriner (che nel 2022 ha aderito a Fratelli d'Italia, ed ha il sostegno di Coraggio Italia, il partito di Luigi Brugnaro) ha goduto in passato di un ampio sostegno a Scorzè, riconfermato nel 2014 con il 59% delle preferenze. Alle ultime elezioni, del 2019, aveva sostenuto con una sua lista civica Nais Marcon (Lega), che aveva vinto le elezioni con il 73% dei consensi, sostenuta dal centrodestra. Nell'annunciare la candidatura ha comunicato che si ricandiderà «con la nostra squadra di sempre». Ad oggi non è ancora stata confermata la scelta conseguente di Marcon: possibile una candidatura nella squadra di Mestriner. Non è ancora noto nemmeno il nome del candidato del centrosinistra.