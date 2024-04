Scorzé, Nais Marcon si ricandida sindaca e la Lega si spacca

Non è stata indolore la ricandidatura a sindaco di Scorzé di Giovanni Battista Mestriner, già sindaco per due mandati e che all'ultima tornata elettorale aveva sostenuto l'attuale sindaca Nais Marcon. La sezione locale della Lega di Scorzé ha infatti mal digerito la scelta del partito di sostenere Mestriner (che è passato nel 2022 a Fratelli d'Italia) contro la sindaca Marcon, in forza alla Lega.

E pochi giorni fa è stato Gabriele Michieletto, consigliere regionale eletto nella lista Zaia, a sancire pubblicamente la rottura e annunciare la ricandidatura di Marcon, con un post sui suoi social: «Nais si ricandida come è naturale che sia, e il gruppo Lega di Scorzè le rinnova la propria fiducia, stima rafforzata dopo questa prima parte di mandato. Nais è un sindaco capace, umile e corretto, è una donna attenta ai bisogni della sua comunità, sempre disponibile per tutti, l'unica cosa giusta da fare è garantirle tutto il nostro supporto per la sua riconferma alla carica di primo cittadino e invitiamo tutti a fare altrettanto. Non esiste un solo motivo per voltarle le spalle, Nais è il nostro sindaco, il sindaco di tutti, è leale e merita lealtà».

Nella foto a sostegno della sindaca compaiono, oltre a Michieletto, il vicesindaco Angelo Michielan, l'assessore Williams Ceccato, i consiglieri Alessia Pamio capogruppo in consiglio e Francesco Tranossi consigliere e segretario di sezione.

Il simbolo della Lega però sarà altrove, nella scheda di Mestriner, che risponde alla rottura con un breve post in cui elenca le voci degli alleati: «Pavanetto (Fdl): Mestriner ha esperienza, è una persona capace, non ci sono mai stati dubbi. Besio (CI): candidarsi è un segnale di coraggio e amore per il territorio. Vallotto (Lega): la Lega è unica e sostiene Mestriner. Boscolo (FI): con Mestriner con uno sguardo al futuro».