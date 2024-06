Elezioni, sabato e domenica si vota

Si aprono i seggi nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. In 16 comuni veneziani si vota anche per l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale: i più popolosi, dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio, sono Spinea, Noale, Scorzè e Portogruaro. In due di questi, Spinea e Portogruaro, si tratta di elezioni anticipate in seguito al commissariamento per precedenti dimissioni del sindaco. Per i comuni più piccoli (Annone, Camponogara, Ceggia, Cinto, Cona, Concordia, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Stra, Teglio) si decide tutto al primo turno.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori chiamati alle urne dovranno presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel caso di smarrimento della tessera elettorale, o di esaurimento degli spazi disponibili, è necessario richiederne una nuova copia presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, che resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto. In un articolo a parte spieghiamo come si vota.

Candidati sindaci e liste

Elezioni europee

I seggi sono aperti in tutti i comuni per le elezioni europee, che servono per rinnovare i membri del Parlamento europeo, l'unica istituzione dell'Ue eletta a suffragio universale diretto. Il voto si terrà in tutti i 27 Stati membri. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Il Veneto si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. In questo articolo abbiamo raccolto le liste della circoscrizione Nord-Est.