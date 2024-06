Cinto e Teglio superano la prova quorum: Falcomer e Cicuto confermati sindaci

Gianluca Falcomer e Oscar Cicuto sono riconfermati nel ruolo di sindaco rispettivamente a Cinto Caomaggiore e a Teglio Veneto: due piccoli comuni al confine con il Friuli nei quali, in queste elezioni amministrative 2024, si era presentato un solo candidato. L'unica variabile era il quorum di affluenza del 40%, al di sotto del quale il voto non è considerato valido. Ce l'hanno fatta entrambi: a Cinto ha votato il 66,92% degli aventi diritto, a Teglio il 65,91%.

Il discreto risultato in termini di affluenza mostra anche il sostegno da parte dei cittadini, che evidentemente hanno apprezzato l'operato delle due amministrazioni comunali (oltre che compreso l'importanza di andare alle urne per evitare il commissariamento). Naturalmente per avere l'ufficialità dell'elezione sarà necessario attendere lo spoglio delle schede, che inizia alle 14, con il conseguente conteggio e la nomina formale.

Per Falcomer, 40 anni, impiegato ed europrogettista, è il terzo mandato come sindaco di Cinto, ruolo al quale aggiunge quello di presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Per Cicuto, 39 anni, è invece il secondo mandato. Si è presentato alle elezioni con la lista civica "Il Tiglio", che, nell'invitare la popolazione a recarsi alle urne, ha chiarito così le priorità del governo locale: «Il nostro obiettivo è quello di creare un tessuto sociale inclusivo, in cui l'amministrazione e i cittadini possano interagire. Presteremo particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani».