Il sindaco Caterina Cacciavillani si candida per il terzo mandato a Stra

«Siamo consapevoli del valore del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 2 mandati e confidiamo lo siano anche i nostri concittadini. Ottenere la fiducia degli abitanti di Stra, San Pietro e Paluello per i prossimi cinque anni è importante per consentirci di completare i progetti avviati e sostenuti anche grazie alle risorse del Pnrr, e di avviarne di nuovi». La sindaca di Stra, Caterina Cacciavillani, si presenta alle amministrative dell'8 e 9 giugno per il terzo mandato da primo cittadino, in queste elezioni che sono le prime dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio, per la quale nei comuni con meno di 5 mila abitanti i sindaci si possono ricandidare senza limiti di mandato.

La lista che la sostiene à la civica "Insieme". «Siamo al servizio della comunità. Veniamo da esperienze personali e professionali differenti ma ci sentiamo accomunati dalla stessa passione e dal senso civico. Questa formula ci ha permesso di costruire un gruppo di persone svincolate da logiche personali e di potere. Stiamo lavorando “insieme” con impegno da oltre 10 anni - prosegue Cacciavillani - in maniera costruttiva e senza polemica. Ci conosciamo bene e abbiamo stabilito un’ottima sintonia anche con i dipendenti del Comune che hanno capito bene il nostro spirito».

Il Masterplan

Si tratta, spiegano dalla lista "Insieme" di un piano, una fotografia della realtà e una visione di quello che potrà essere nel prossimo futuro. «Abbiamo colto nuove opportunità, intercettando i vari progetti legati alle risorse del Pnrr, che sono già in fase esecutiva. Primo tra tutti la riqualificazione della Torre dell’Acqua in via Nazionale».

La ricandidatura

Caterina Cacciavillani dopo il secondo mandato è pronta ad andare avanti. «avendo ottenuto la sua disponibilità, con questo comunicato siamo a dichiarare che tutti noi saremo “Insieme” a sostenerla: una leader che tutti stimiamo e riconosciamo come capace amministratore. La nostra squadra è pronta a competere e a confrontarsi sulle idee e sui progetti con le altre liste. Prossimi appuntamenti saranno la presentazione dei candidati al Consiglio, la presentazione del Masterplan il prossimo mercoledì 8 maggio a Villa Foscarini Rossi».