Spinea, il centrodestra (senza Forza Italia) candida Claudio Tessari

Non sarà un centrodestra unito neppure a Spinea, dove Fratelli d'Italia, insieme a Lega, Coraggio Italie e una lista civica, ha scelto di candidare Claudio Tessari, già sindaco di Spinea dal 2009 al 2019, e assessore provinciale di Venezia. La candidatura è stata comunicata alla metà di aprile da Fratelli d'Italia e dallo stesso candidato: «Ho deciso di accettare la candidatura a Sindaco di Spinea per Amore verso la Città e per spirito di servizio. La mia intenzione è quella di preparare una squadra che sappia prendere in mano il testimone tra 5 anni con competenza, disponibilita, passione e amore per la propria Città».

Tessari dovrà sfidare Martina Vesnaver, che aveva sostenuto nel 2019, ma è stata sfiduciata nel marzo 2023, portando al commissariamento del Comune: si ricandida sostenuta da Forza Italia e liste civiche. E poi Franco Bevilacqua, candidato del centrosinistra.