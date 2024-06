Elezioni europee e amministrative: si vota sabato e domenica, le informazioni

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota per le elezioni europee e per il turno ordinario di elezioni amministrative, che in provincia di Venezia riguarda 16 comuni. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. I comuni nei quali si vota anche per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale sono Noale, Portogruaro, Scorzè, Spinea, Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Stra, Teglio Veneto. In tutti gli altri, si vota solo per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Elezioni europee

Le elezioni europee si tengono ogni cinque anni e servono per rinnovare i membri del Parlamento europeo (Pe), l'unica istituzione dell'Ue eletta a suffragio universale diretto. Il voto si terrà in tutti i 27 Stati membri. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Il Veneto si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. In questo articolo abbiamo raccolto le liste per la circoscrizione Nord-Est.

Europee 2024: date, candidati, programmi, liste e tutte le cose da sapere

Europee, come si vota

Per votare, l'elettore deve presentarsi al proprio seggio con un documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale; riceverà una scheda con i simboli dei partiti, separati l'uno dall'altro in riquadri (non ci sono coalizioni). Si vota tracciando la croce sul simbolo del partito prescelto. Si possono esprimere fino a 3 preferenze per i candidati al Parlamento europeo collegati alla lista. Non è permesso il voto disgiunto. La preferenze si esprime scrivendo nome e cognome del candidato preferito, oppure solo il cognome, salvo casi di omonimia in cui è necessario scrivere anche il nome. Se si scelgono 2 o 3 candidati, devono essere rappresentati entrambi i sessi (quindi un uomo e una donna, oppure due uomini e una donna, oppure due donne e un uomo). Sotto, il fac simile della scheda circoscrizione Nord-Est.

Elezioni amministrative

Nei comuni interessati dalle elezioni amministrative - che si svolgono sempre nelle giornate dell'8 e del 9 giugno - si eleggono anche i sindaci e i consigli comunali. Sono quattro quelli con più di 15 mila abitanti (Noale, Scorzè, Spinea, Portogruaro), che quindi prevedono un eventuale ballottaggio nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno: il ballottaggio è fissato per domenica 23 e lunedì 24 giugno. Negli altri comuni sono le prime elezioni amministrative dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio: in quelli con meno di 5mila abitanti, i sindaci si potranno ricandidare senza limiti. Mentre nei comuni tra 5 e 15 mila abitanti il limite di mandati passa da due a tre: possibile quindi la riconferma per sindaci già rinnovati. In questo articolo riportiamo tutti i candidati e le rispettive liste a sostegno.

Amministrative, come si vota

Nella scheda delle elezioni amministrative ci sono tre possibilità: si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista (in questo modo si dà la preferenza alla lista e al relativo candidato sindaco), oppure tracciare un segno su un simbolo e sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (voto disgiunto), oppure tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco (votando così solo per il candidato e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate). Ogni elettore può indicare, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due cognomi dei candidati consiglieri compresi nella lista votata: nel caso di espressione di due preferenze, devono essere di sesso diverso. Sotto, il fac simile della scheda del Comune di Spinea (sul sito della prefettura sono pubblicati i fac-simili delle schede di tutti i comuni).