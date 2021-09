Amministrative 2021, corsa a tre nel Comune di Campolongo Maggiore

Il sindaco Andrea Zampieri eletto con la civica di centrodestra non si ricandida. Per la stessa compagine (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia) il candidato è Mattia Gastaldi con la civica "Avanti insieme", a sfidare la farmacista Elena Casalicchio in corsa con la civica "Campolongo Migliore" e Simone Taschin di "Progetto civico"

Il sindaco Andrea Zampieri eletto con la civica di centrodestra a Campolongo Maggiore non si ricandida. Per la stessa compagine (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia), in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 il candidato è Mattia Gastaldi con la civica "Avanti insieme", a sfidare la farmacista Elena Casalicchio, in corsa con la civica "Campolongo Migliore", e Simone Taschin di "Progetto civico".

«Riteniamo questa sia la formula migliore per rappresentare le esigenze del territorio e per mantenere saldi i rapporti instaurati con gli altri enti nell'interesse del nostro Comune - scrive la civica "Avanti insieme" - Ha aderito al progetto anche "Insieme", partito nato a livello nazionale nel 2020 di ispirazione cristiana. Il gruppo è formato, oltre che dagli amministratori attuali, anche da nuove persone già molto attive nei nostri paesi e in vari ambiti: attività produttive, delle associazioni, dalle parrocchie, equamente distribuiti perché tutte le frazioni hanno pari dignità». Il 50% della lista è formato da donne.