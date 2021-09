Amministrative 2021, corsa a 4 nel Comune di Dolo

Continuità con "Città gentile" per il sindaco reggente Gianluigi Naletto, una formazione di sinistra e parte del Pd con la lista "Il ponte del Dolo" e candidato Emilio Zen, e centrodestra unito su "Dolo Futura" e Fabio Dei Rossi

Quattro i candidati sindaci, sostenuti dallo stesso numero di liste, in lizza per le amministrative 2021 di Dolo. L'attuale vicesindaco e sindacop reggente Gianluigi Naletto, all'insegna della continuità con "Dolo città gentile" del primo cittadino scomparso Alberto Polo, è il candidato sostenuto dalla lista "Naletto sindaco". Lo sfidano Carlotta Vazzoler sostenuta da "Noi con Dolo. Città della fiducia. Progetto civico", Emilio Zen (centrosinistra e Pd) promosso da "Il ponte del Dolo", e l'avvocato Fabio Dei Rossi per "Dolo Futura" (Lega, Fratelli D'Italia e Forza Dolo).