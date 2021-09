Amministrative 2021, tre candidati nella corsa a primo cittadino di Musile di Piave

La Lega del sindaco uscente Silvia Susanna sostenuta da "Scelgo Silvia" del centrodestra ha perso alcuni militanti ed è nata una formazione in parte di ex tesserati: "Lista uniamo le energie per Musile" con il candidato Ildebrando Lava. Il centrosinistra corre con l'ex consigliere Fabio Mariuzzo e la lista "Insieme per Musile"

Il sindaco uscente Silvia Susanna a Musile di Piave sfiderà altri due candidati alle comunali del 3 e 4 ottobre, sostenuto dalla lista "Scelgo Silvia". La candidata del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) ha perduto colleghi leghisti in giunta mentre alcuni militanti hanno lasciato il partito e un altro imprenditore è comparso come candidato di una formazione a parte: "Lista uniamo le energie per Musile" che conta al suo interno alcuni di coloro che hanno rinunciato alla tessera della Lega o alla carica in amministrazione. Il candidato è l'imprenditore Ildebrando Lava. Per il centrosinistra è in lizza la lista "Insieme per Musile" con il candidato sindaco Fabio Mariuzzo, già consigliere di minoranza, e l'ex assessore Raffaele Finotto.