Amministrative, 11 Comuni al voto, urne aperte dalle 7. Affluenza in calo a mezzogiorno

Quarto d'Altino, Chioggia, Dolo, Musile di Piave, Fiesso d'Artico, Fossò, Cavarzere, Vigonovo, Campolongo Maggiore, San Michele al Tagliamento, Caorle al voto, da stamattina dalle 7, nel Veneziano, tra i mille Comuni chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre per le amministrative 2021.

Affluenza ore 12

Alle 12 di domenica 3 ottobre l'affluenza al voto in 9 degli 11 Comuni del Veneziano chiamati al voto è pari al 14,01% degli aventi diritto, in calo rispetto alle amministrative precedenti quando era pari a 19,66% alla stessa ora. La più bassa finora è Fiesso (11,18%), la più alta è a Caorle con 18,03%. Al 14,53% Chioggia.

Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec. VENEZIA 11 su 11 14,01 - - - 19,66 CAMPOLONGO MAGGIORE 14,24 - - - 18,43 CAORLE 18,03 - - - 22,67 CAVARZERE 12,66 - - - 22,09 CHIOGGIA 14,53 - - - 22,46 DOLO 12,90 - - - 14,08 FIESSO D'ARTICO 11,18 - - - 15,41 FOSSO' 15,30 - - - 18,91 MUSILE DI PIAVE 13,69 - - - 19,20 QUARTO D'ALTINO 14,09 - - - 17,82 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 12,74 - - - 15,09 VIGONOVO 13,43 - - - 19,22

Dati forniti dal D.A.I.T. - Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti

Si vota oggi per eleggere sindaci e consiglieri comunali fino alle 23. Domani dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio solo per Chioggia con un altro turno di voto se nessuno dei candidati ottiene il 50 per cento più uno dei voti necessari alla conquista del seggio. Negli altri Comuni con meno di 15 mila abitanti vale solo questo turno e la vittoria arriva subito con la maggioranza ottenuta da uno dei candidati in lizza per la carica di sindaco.

Chioggia

Nel Comune di Chioggia, il più popoloso nel Veneziano al voto, e anche in Regione, sono 6 i candidati che si sfidano. I Cinque Stelle, dopo il sindaco Alessandro Ferro che non si è ricandidato, mettono in campo Daniele Stecco, in continuità con il predecessore. Alcuni esponenti della giunta precedente invece si sono staccati e hanno dato vita a una lista a parte: la civica "Obbiettivo Chioggia" con la candidata Alessandra Penzo. Il Pd rimette in campo l’ex consigliere regionale ed ex sindaco Lucio Tiozzo, sostenuto anche dalla civica "Chioggia riparte", e candidata la capogruppo Pd Chioggia Barbara Penzo.

Il centrodestra si è mosso compatto attorno al candidato della Lega Mauro Armelao, poliziotto e segretario del sindacato Fsp di polizia. La lista è “Chioggia protagonista” (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). Candidato, per primo, Roberto Rossi ex portavoce del movimento No Gpl, si presenta con la lista “Energia civica” e infine Mirco Righetto è sostenuto dalla lista “Rinascere Chioggia”.

(notizia in aggiornamento)