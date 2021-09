Amministrative 2021, sfida a tre per Fossò

Il centrosinistra nel segno della continuità con il sindaco uscente Federica Boscaro, il centrodestra e la lista civica "Insieme si può" si sfidano a Fossò, alle comunali del 3 e 4 ottobre prossimi. “Generazione attiva" nel primo caso schiera come candidato sindaco Alessio Baldan, mentre il centrodestra unito mette in campo "Per Fossò e Sandon. Il Paese che vorrei", lista che sostiene a primo cittadino Alberto Baratto. Tra loro la civica "Insieme si può", che appoggia la docente 64enne Donatella Mazzetto a candidato sindaco per la città.