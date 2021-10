Elezioni 2021 per il sindaco di Campolongo Maggiore: chi ha vinto

Elezioni amministrative 2021: si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fino alle ore 15, per la scelta del sindaco e dei consiglieri in 11 Comuni veneziani. Al termine delle votazioni è iniziata la conta dei voti. In questo articolo saranno pubblicati in diretta i risultati dell'elezione del sindaco di Campolongo Maggiore. I candidati sono Elena Casalicchio, Simone Taschin e Mattia Gastaldi.

Il sindaco uscente Andrea Zampieri, eletto con la civica di centrodestra, non si ricandida. Per la stessa compagine (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia) il candidato è Mattia Gastaldi con la civica "Avanti insieme": a sfidarlo sono la farmacista Elena Casalicchio, in corsa con la civica "Campolongo Migliore", e Simone Taschin di "Progetto civico".

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi Elena Casalicchio 0 0 Campolongo Migliore 0 0 0 Simone Taschin 0 0 Progetto Civico 0 0 0 Mattia Gastaldi 0 0 Avanti Insieme 0 0 0 Totale 0

Elettori: 8.820