Elezioni 2021 per il sindaco di Caorle: chi ha vinto

Elezioni amministrative 2021: si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fino alle ore 15, per la scelta del sindaco e dei consiglieri in 11 Comuni veneziani. Al termine delle votazioni è iniziata la conta dei voti. In questo articolo saranno pubblicati in diretta i risultati dell'elezione del sindaco di Caorle. I candidati sono Rocco Marchesan, Marco Sarto, Fabio Rossignoli e Carlo Miollo.

Quattro le liste che si fronteggiano dopo gli anni della giunta del sindaco uscente Luciano Striuli, che resta in gioco come capolista di "Rocco Marchesan sindaco". La compagine vede l'appoggio di parte del centrodestra, Fratelli D'Italia e Forza Italia, ma non della Lega, che insieme alla formazione Forza Caorle sostiene il candidato sindaco Carlo Miollo della lista omonima ("Carlo Miollo sindaco"). Il centrosinistra in parte è con il Movimento 5 Stelle (Verdi e Articolo Uno) nella lista "Caorle in Comune con voi" e candidato Fabio Rossignoli, e in parte nella lista "Caorle di tutti" che supporta Marco Sarto, già sindaco di Caorle per due mandati, e comprende il Pd.