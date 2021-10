Elezioni 2021 per il sindaco di Chioggia: chi ha vinto

Elezioni amministrative 2021: si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fino alle ore 15, per la scelta del sindaco e dei consiglieri in 11 Comuni veneziani. Al termine delle votazioni è iniziata la conta dei voti. In questo articolo saranno pubblicati in diretta i risultati dell'elezione del sindaco di Chioggia, unica città veneziana che prevede un turno di ballottaggio nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50% dei voti più uno. I candidati sono Mirco Righetto, Daniele Stecco, Lucio Tiozzo Fasiolo, Alessandra Penzo, Roberto Rossi e Mauro Armelao.

Dato aggiornato alle 18.24

Sezioni sindaco: 9/50

Sezioni consiglio: 9/50

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi MIRCO RIGHETTO 36 1,22 Grande Nord - Rinascere Chioggia 33 1,17 0 DANIELE STECCO 260 8,84 Chioggia Sempre! 25 0,88 0 Movimento 5 Stelle 206 7,29 0 Totale liste 231 8,17 LUCIO TIOZZO FASIOLO 574 19,52 Partito Democratico 444 15,71 0 Lavoro Competenza Ambiente Chioggia Riparte 112 3,96 0 Totale liste 556 19,67 ALESSANDRA PENZO 150 5,10 Obbiettivo Chioggia 144 5,10 0 ROBERTO ROSSI 204 6,94 Energia Civica 184 6,51 0 MAURO ARMELAO 1.717 58,38 Chioggia Protagonista 475 16,81 0 Forza Italia 273 9,66 0 Fratelli d'Italia 432 15,29 0 Lega Salvini 498 17,62 0 Totale liste 1.678 59,38 Totale candidati 2.941 Totale liste 2.826

Elettori: 41.762

Il sindaco uscente Ferro non si è ricandidato, come aveva fatto sapere a suo tempo, e ha ceduto il testimone all'assessore Daniele Stecco sostenuto anche dalla civica “Chioggia sempre”. Una parte di "grillini" corre per conto proprio con la candidata sindaco Alessandra Penzo, sostenuta dalla lista “Obbiettivo Chioggia”. Il centrosinistra, che in un primo momento sembrava avere avuto un avvicinamento con il M5S, sostiene il candidato Lucio Tiozzo con l'appoggio del grosso del Pd. Roberto Rossi, da anni in prima linea nel comitato "No gpl" di Chioggia, è in corsa con la lista "Energia Civica". Una nuova formazione si presenta con la lista civica "Rinascere Chioggia" e l'imprenditore Mirco Righetto, come candidato, mai entrato finora in politica. Infine tutto il centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, e la lista "Chioggia Protagonista Armelao sindaco") ha trovato la quadra nel candidato, conosciuto per essere a capo del sindacato di polizia Fsp del Veneto, Mauro Armelao.