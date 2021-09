Amministrative 2021, due formazioni si sfidano a Fiesso D'Artico

Centrodestra in continuità con Andrea Martellato sindaco uscente e centrosinistra

A Fiesso D'Artico per le amministrative 2021 del 3 e 4 ottobre si fronteggiano 2 fazioni nette: il centrodestra, in continuità con la giunta uscente di Andrea Martellato sindaco e il centrosinistra unito. Il pcandidato Marco Cominato e la lista che lo supporta "Viviamo Fiesso D'Artico", e il centrosinistra con il candidato, docente universitario, Marco Stoffella e la lista civica "Per Fiesso".