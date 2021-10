Risultati elezioni comunali 2021, il sindaco di Fossò è Alberto Baratto del centrodestra

Tre le liste in lizza per conquistare l'amministrazione di Fossò dopo il centrosinistra del sindaco Federica Boscaro. Il centrodestra vince schierando Alberto Baratto con la lista "Per Fossò e Sandon Baratto Sindaco. Il Paese che vorrei" (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia): ha superato "Generazione Attiva" del candidato Alessio Baldan, arrivata seconda, mentre la terza in ordine di arrivo è "Insieme si può", lista a sostegno di Donatella Mazzetto.

Fossò, dunque, passa al centrodestra unito alla guida di un polo produttivo di punta per l'artigianato della Riviera del Brenta e per il Veneziano. Molte le sfide per il territorio che Baratto è chiamato ad affrontare, sia pur con la ripresa in corso, per continuare il rilancio del territorio.

Dato aggiornato alle 17.29

Sezioni: 7/7

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi ALBERTO BARATTO (eletto sindaco) 1.919 54,44 8 Lega Salvini - Fratelli d'Italia - Forza Italia - Il paese che vorrei 1.919 54,44 8 ALESSIO BALDAN 1.342 37,56 4 Generazione Attiva 1.324 37,56 4 DONATELLA MAZZETTO 282 8,00 Insieme si può! 282 8,00 0 Totale 3.525 12

Elettori: 5.661

Votanti: 3.650 (64,48%)

Schede nulle: 100

Schede bianche: 25

Schede contestate: 0