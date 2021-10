Elezioni 2021 per il sindaco di Musile di Piave: riconfermata Silvia Susanna

Silvia Susanna, sindaco uscente e candidata del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia), si riconferma sindaco di Musile di Piave in queste elezioni amministrative 2021.

Susanna aveva perduto colleghi leghisti in giunta mentre alcuni militanti hanno lasciato il partito e un altro imprenditore è comparso come candidato di una formazione a parte: "Lista uniamo le energie per Musile" che conta al suo interno alcuni di coloro che hanno rinunciato alla tessera della Lega o alla carica in amministrazione. Il candidato è l'imprenditore Ildebrando Lava. Superato anche il candidato del centrosinistra, Fabio Mariuzzo, già consigliere di minoranza, che si era presentato con la lista "Insieme per Musile".

Dato aggiornato alle 18.36

Sezioni: 9/9

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi SILVIA SUSANNA (eletto sindaco) 2.584 51,29 11 Forza Italia - Lega Salvini - Fratelli d'Italia 2.584 51,29 11 FABIO MARIUZZO 1.544 30,65 3 Insieme per Musile 1.544 30,65 3 ILDEBRANDO LAVA 910 18,06 2 Uniamo le Energie per Musile 910 18,06 2 Totale 5.038 16

Elettori: 9.330

Votanti: 5.181 (55,53%)

Schede nulle: 99

Schede bianche: 44

Schede contestate: 0