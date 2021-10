Elezioni 2021 per il sindaco di Quarto d'Altino: chi ha vinto

Elezioni amministrative 2021: si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fino alle ore 15, per la scelta del sindaco e dei consiglieri in 11 Comuni veneziani. Al termine delle votazioni è iniziata la conta dei voti. In questo articolo saranno pubblicati in diretta i risultati dell'elezione del sindaco di Quarto d'Altino. I candidati sono Claudio Grosso, Caterina Pagnin e Cristina Baldoni.

Il sindaco uscente, Claudio Grosso, si è ricandidato con il sostegno della Lega e Fratelli d’Italia. Lo sfidano due candidate sindaco. Caterina Pagnin, supportata dalla civica “Insieme è possibile. Caterina Pagnin sindaca”, di centrosinistra, e Cristina Baldoni, nata e cresciuta a Quarto d’Altino, con la lista “Impegno Altinate” senza simboli di partito.

Dato aggiornato alle 18.05

Sezioni: 4/8

Candidato sindaco e liste Voti % Seggi Claudio Grosso 898 50,85 Lega Salvini - Fratelli d'Italia - Civiche 898 50,85 0 Caterina Pagnin 545 30,86 Insieme è possibile 545 30,86 0 Cristina Baldoni 323 18,29 Impegno Altinate 323 18,29 0 Totale 1.766

Elettori: 6.644