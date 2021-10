Elezioni 2021, il sindaco di San Michele al Tagliamento è Flavio Maurutto

Il nuovo sindaco di San Michele al Tagliamento, dopo 10 anni di amministrazione del sindaco Pasqualino Codognotto, è Flavio Maurutto, tornato con una nuova lista. Lo sfidante si è candidato con l'appoggio della segreteria del Partito Democratico di Selena Colusso e con la lista "Insieme per il futuro" che si è guadagnata il 52,85% dei voti, cioè 2.759 voti su 5.220.

Si è fermato al 47,15% Gianni Carrer con capolista di "Idea Comune" l'ex sindaco Pasqualino Codognotto. Gli ultimi giorni per l'amministrazione non sono stati facili per via delle nuove inchieste che hanno investito alcune attrazioni a Bibione.