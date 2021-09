Amministrative 2021, si sfidano due liste civiche a San Michele al Tagliamento

Una è "Idea Comune" con il sindaco uscente Pasqualino Codognotto capolista e Gianni Carrer candidato sindaco. L'altra è "Uniti per il futuro" di Flavio Maurutto

Da un lato la continuità con l'amministrazione di Pasqualino Codognotto, dall'altro il ritorno di Flavio Maurutto con una nuova lista. Sono due le civiche che si contendono il Comune nella corsa alle elezioni del 3 e 4 ottobre per il rinnovo del sindaco dopo 10 anni. Al termine del secondo mandato il primo cittadino Codognotto è capolista di "Idea Comune" che sostiene il candidato Gianni Carrer e comprende la Lega al suo interno e anche in parte Forza Italia. Li sfida "Uniti per il futuro", lista a supporto di Flavio Maurutto che, con l'appoggio della segreteria del Partito Democratico di Selena Colusso, mira a impremere una svolta nella politica della città.