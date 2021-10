Elezioni comunali, seggi aperti fino alle 15 di lunedì

Si continua a votare per la scelta dei sindaci e dei consiglieri di 11 comuni veneziani. Ieri sera affluenza complessiva al 42,13%

Seggi elettorali di nuovo aperti oggi, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15 per la scelta dei sindaci e delle amministrazioni comunali in 11 Comuni della città metropolitana di Venezia: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, Vigonovo. Alle ore 23 di domenica l'affluenza totale registrata in provincia era del 42,13%.

Negli 11 Comuni veneziani si vota per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Un eventuale ballottaggio è previsto solo per Chioggia, con un altro turno di voto se nessuno dei candidati otterrà il 50 per cento più uno dei voti necessari alla conquista del seggio. Negli altri Comuni, tutti con meno di 15 mila abitanti, vale solo questo turno e la vittoria andrà subito al candidato che avrà ottenuto con la maggioranza delle preferenze.

A questo link tutti i candidati dei vari comuni veneziani al voto.

Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec. VENEZIA 11 su 11 14,01 34,94 42,13 - 63,05 CAMPOLONGO MAGGIORE 14,24 36,72 45,24 - 67,34 CAORLE 18,03 42,28 48,96 - 69,25 CAVARZERE 12,66 32,56 40,18 - 66,12 CHIOGGIA 14,53 34,29 41,25 - 63,83 DOLO 12,90 33,72 41,20 - 50,05 FIESSO D'ARTICO 11,18 32,21 38,69 - 58,98 FOSSO' 15,30 40,36 50,59 - 69,67 MUSILE DI PIAVE 13,69 33,91 40,09 - 63,47 QUARTO D'ALTINO 14,09 37,25 43,60 - 61,37 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 12,74 31,89 38,02 - 58,92 VIGONOVO 13,43 34,83 43,02 - 67,33

Dati forniti dal D.A.I.T. - Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti